Эрдоган позвонил Зеленскому и поздравил с победой на выборах

Анкара, , 10:59 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов Украины, сообщает 25 апреля Anadolu Ajansi.

Глава Турецкой Республики позвонил избранному главе государства по телефону и пожелал ему успехов в предстоящей работе.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур выборов президента. Комик Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, опередив тем самым действующего президента Петра Порошенко, получившего 25,3% голосов.

Особенностью избирательной кампании артиста, которому предстоит возглавить страну, была антироссийская риторика, незначительно отличающаяся от риторики Порошенко. Однако избиратели предпочли выбрать новое лицо, разочаровавшись в знакомом им кандидате.

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