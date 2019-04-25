От Счётной палаты Якутии «толку никакого»: не нацелена на поиск нарушений

Якутск, , 10:54 — REGNUM В Госсобрании Якутии снова раскритиковали работу республиканской Счётной палаты. Как считает депутат региона Виктор Фёдоров, это надзорное ведомство работает неудовлетворительно, а потому расходы на его содержание необоснованы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«С 2013 года слушаю отчёты счётной палаты Якутии, и каждый год выражаю неудовлетворение их работой, — высказался Виктор Фёдоров. — Содержание Счётной палаты обходится бюджету республики в 2019 году в 94 млн рублей. У меня такое ощущение, что если бы мы закрыли этот орган, мы бы сэкономили больше».

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Депутат напомнил, что год назад представители законодательного органа республики давали поручение Счётной палате более открыто работать, и результаты проверок размещать на своём сайте.

«Но на сайте СП размещается только выжимка. И сейчас мы опять готовим свои рекомендации. Да мы каждый год пишем такие рекомендации — толку никакого — и Счётной палате, и правительству республики — ничего не происходит. Счётная палата ставила где-то 4 года назад вопросы — не хватает полномочий, не хватает полномочий. Теперь они перестали эти вопросы ставить — видимо, начало хватать», — также подчеркнул Виктор Фёдоров.

По его словам, сотрудники надзорного ведомства проверяют различные организации, но безрезультатно, даже если нарушение бюджетного законодательства заметно невооружённым глазом.

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«Проверяли «Железные дороги Якутии» — прямо говорим, где там деньги воруют — ничего не нашли. Авиакомпания «Якутия»: мы знаем, 5 посредников при покупке топлива «ТС-1 реактивное». На ангарском заводе оно стоит 46,5 тыс, авиакомпания его оприходует по 82 тыс. В СМИ проходит куча материалов по нарушению бюджетного законодательства. В здравоохранении что происходит? В 2014 году было депутатское расследование по завозу грузов. Счётная палата проверила — 60 млн рублей были приписок. Просто приписаны перевозки грузов, поддельные путевые листы. Ничего с тех пор не произошло», — удивлён низким качеством работы Счётной палаты депутат.

Он заявил, что не считает отчёт СП удовлетворительным, и считает, что работу этого надзорного органа необходимо переформатировать.

«Не нацелена на поиск нарушений и выведенных денег из бюджета, а нацелена на составление хорошей картинки по проверкам», — также сказал о Счётной палате Виктор Фёдоров.

Как сообщало ИА REGNUM, претензии к работе Счётной палаты Виктор Фёдоров озвучивал и в 2016, и в 2017-ом, и в 2018-ом году.

«Очень много вопросов по Счётной палате. Наш комитет начал достаточно активно работать с ней, мы проверяли с её помощью все госпрограммы. Цифры достаточно большие, у нас был грамотный аудитор, которая находила на 1,4 —1,5 млрд нарушений в год и ничего», — рассказывал депутат.

«Проверки проводятся в большом объёме, но при этом глубины не достигается, все выводы какие-то закруглённые. Никаких организационных выводов по вашим проверкам зачастую не производится. Последняя проверка дорожного фонда — при объёме 3 миллиарда 400 рублей объём нарушений 3 миллиарда 400 рублей. Выводов никаких. Как такое может быть?», — также удивлялся Виктор Фёдоров.