Протесты в Судане: правительство покинули трое военных

Хартум, , 10:41 — REGNUM В результате договоренностей между военным правительством Судана и протестующими трое военных ушли в отставку, сообщает 25 апреля Al Arabia.

Встреча между представителями вооруженных сил и манифестантами прошла успешно, стороны достигли соглашения по большинству пунктов.

«Мы достигли договоренностей по большинству требований, представленных лидерами протеста», — заявил представитель военного правительства генерал-лейтенант Шамседдин Каббаши.

Напомним, в декабре 2018 года в Судане начались акции протеста, вызванные повышением правительством цен на хлеб. Спустя несколько месяцев, 11 апреля, военные, воспользовавшись демонстрациями, свергли президента страны Омара аль-Башира.

Однако манифестации не прекратились — оппозиция требует от военного правительства передать власть в руки гражданских структур.

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