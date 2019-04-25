Депутат Рады хочет приехать на Украину, чтобы рассказать о схемах Порошенко

Киев, , 10:40 — REGNUM Депутат Верховной рады Александр Онищенко планирует вернуться на Украину, чтобы рассказать о воровских схемах действующего президента Украины Петра Порошенко. Об это парламентарий заявил 25 апреля изданию Strana.ua.

«Да, я планирую вернуться. И скоро… Готовлюсь рассказать про коррупцию Пети. Готовлюсь к честному суду. Что поменялось за три года? Ничего, кроме надежды на справедливый суд», — отметил Онищенко.

Он не жалеет о том, что начал рассказывать о воровстве Петра Порошенко, после чего генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Онищенко подозревают в сепаратизме, а глава СБУ Василий Грицак обвинил его в государственной измене.

«Я приеду, чтобы довести начатое до конца», — подытожил парламентарий.

Напомним, в конце 2016 года Александр Онищенко заявил, что в течение года тайно записывал переговоры с Петром Порошенко на диктофон, вмонтированный в наручные часы. Он опубликовал аудиозаписи, доказывающие причастность Порошенко ко множеству коррупционных преступлений.

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Как сообщало ИА REGNUM, против Онищенко на Украине возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в воровстве газа. Политик избежал ареста и находится в одной из европейских стран.

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