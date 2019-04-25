Хартум, 25 апреля 2019, 10:24 — REGNUM
Трое генералов переходного Военного совета Судана, вызывавших наибольшее количество возражений со стороны граждан, подали в отставку. Эта мера явилась ответом на требования протестующих, передает ВВС Africa.
Известными членами Совета, ушедшими в отставку, являются генерал Галаедин Альшейх, лидер политического комитета Совета генерал-лейтенант Омар Заин аль-Абидин и соратник экс-президента Судана генерал аль-Фидин.
По информации издания, протестующие считали подавших в отставку генералов причастными к исламистам, а также приближенными к свергнутому президенту Омару аль-Баширу.
Решение об отставке было принято после переговоров военных с лидерами протестов, которые выдвигали требование передачи власти к гражданскому правительству.