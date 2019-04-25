Киев, , 10:13 — REGNUM

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку, сообщило 25 апреля издание «Левый берег» со ссылкой на собственные источники в генеральной прокуратуре Украины (ГПУ).

Отставка чиновника позволит расформировать группу прокуроров Константина Кулика, который ведёт расследование дела против окружения действующего президента Украины Петра Порошенко.

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Ранее Енин отменил подозрения крупным чиновникам, фигурирующим в данном деле. Благодаря этому, к примеру, заместитель главы администрации президента Алексей Филатов смог выехать за пределы Украины и влиять на ход расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура Украины вызвала 25 апреля на допрос бывшего главу администрации президента Порошенко Бориса Ложкина, его заместителя Алексея Филатова, бывшего главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву, экс-министра экологии Николая Злочевского и совладельца инвестиционной компании ICU Константина Стеценко. Все они проходят по так называемому «делу Курченко».

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