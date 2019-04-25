Горсовет Новосибирска отказался сократить число депутатов-одномандатников

Новосибирск, , 10:07 — REGNUM Депутаты Горсовета Новосибирска не поддержали проект решения о внесении изменений в устав города, который предполагал сокращение числа депутатов, избираемых по одномандатным округам с 40 до 25 человек, и увеличение числа депутатов, избираемых по партийным спискам с 10 до 25 человек. Такое решение принято накануне, 24 апреля, на 34 сессии Совета депутатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сложилась определённая конструкция, которая успешно работает много лет. Если бы избирательная система была изменена, то на каждого депутата-одномандатника приходилось бы порядка 45−47 тысяч избирателей, вместо нынешних 30 тысяч в среднем. В таком случае депутаты, а абсолютное большинство работает на неосвобожденной основе, смогут уделять меньше внимания решению проблем своих избирателей. К тому же, когда выборы проходят по партийным спискам, у избирателей зачастую нет понимания, кто конкретно из партийного списка будет представлять интересы жителей той или иной территории. Поэтому мы приняли решение избирательную систему не менять», — прокомментировал спикер Совета депутатов Дмитрий Асанцев.

Отметим, что Горсовет Новосибирска состоит из 50 депутатов, 40 из которых избираются по одномандатным округам, а 10 — по партийным спискам.