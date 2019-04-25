Разведке РФ видны признаки подготовки США к операции против Венесуэлы

Москва, , 10:03 — REGNUM Существуют признаки того, что США готовятся к военной операции против Венесуэлы. Об этом рассказал журналистам глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Признаки такие есть, но только время покажет, будет ли этот замысел воплощен Соединенными Штатами. Обстановка в Венесуэле напряженная, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее активисты нескольких общественных организаций заявили об угрозе силового захвата посольства Венесуэлы в США сторонниками венесуэльской оппозиции. Это может произойти 25 апреля, полагают они, так как в этот день у многих дипломатов из посольства истекают американские визы.

Напомним, власти США выступают на стороне венесуэльской оппозиции. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 24 апреля подчеркнул, что «американский сапог» никогда не ступит на землю его страны.

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