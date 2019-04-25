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Главы МИД Китая и Пакистана провели переговоры

Политика

Стороны планируют и дальше развивать стратегическое партнерство

Пекин, 25 апреля 2019, 10:07 — REGNUM  Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши провел встречу со своим китайским коллегой Ван И в Пекине, сообщает 25 апреля Anadolu Ajansi.

Куреши, находящийся с официальным визитом в Китае, подчеркнул приверженность своей страны укреплению всеобъемлющего стратегического сотрудничества между двумя странами.

Ван И, в свою очередь, отметил неизменную поддержку Пакистана в защите его суверенитета, территориальной целостности, а также национального достоинства.

«Обе стороны считают, что мирная, стабильная и процветающая Южная Азия отвечает интересам всех стран региона, а урегулирование конфликтов должно происходить на основе диалога и взаимного уважения», — говорится в заявлении сторон.

Напомним, особенности географического положения Китая и Пакистана в регионе, а также историческое развитие указанных стран делают страны естественными союзниками.

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