США считают решение России о паспортах для жителей Донбасса провокационным

Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Соединённые Штаты осудили решение президента России Владимира Путина об упрощении процедуры получения российского паспорта для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

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Жители ДНР и ЛНР смогут добровольно получить российские паспорта

«Россия, посредством этих крайне провокационных действий, усиливает свою атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины», — говорится в заявлении госдепа США.

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Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым жители ДНР и ЛНР могут получить российское гражданство в упрощённом порядке. Так, для них отменяется требование о проживании на территории России не менее пяти лет, а также необходимость сдавать ранее обязательные экзамены. При этом заявления о приеме в гражданство будут рассматриваться в трёхмесячный срок.

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Киев обратился в СБ ООН из-за решения РФ о паспортах для жителей Донбасса

Добавим, что Украина в связи с таким решением России уже обратилась в Совет Безопасности ООН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал такое решение Москвы «продолжением агрессии и вмешательства во внутренние дела» Украины. Он отметил, что Киев рассматривает данный шаг Москвы как «новый «паспортный» этап оккупации Донбасса». По словам постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, это «дерзкий шаг», который «противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договорённостям».