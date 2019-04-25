Анкара и Адыгея намерены развивать побратимские отношения

Майкоп, , 09:49 — REGNUM О развитии побратимских отношений договорились глава Адыгеи Мурат Кумпилов и мэр столицы Турции города Анкары Мансур Яваш в ходе встречи 24 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея. Встреча состоялась в рамках четырехдневного визита делегации Адыгеи в Турцию.

«Между нашими странами развивается сотрудничество в разных сферах. Растет товарооборот. В этой связи отношения между органами местного самоуправления должны идти параллельно с государственными», — отметил Мансур Яваш.

Мэр турецкой столицы добавил, что у Анкары уже установлены побратимские отношения с Москвой, Казанью, и власти столицы Турции также готовы выстраивать диалог с Адыгеей. Стимулирующим фактором в этом является взаимодействие с большой адыгской диаспорой Турции.

Также на встрече обсуждались возможности развития побратимских отношений района Чанкая с Майкопом, которые были заключены 24 года назад.

«Мы видим, как сегодня динамично развиваются отношения между странами. В этом большая заслуга лидеров России и Турции. Но межнациональное сотрудничество не может быть полным без взаимодействия на уровне муниципалитетов. Майкоп много лет поддерживает дружеские взаимоотношения с районом Чанкая, Газиантепом. Заложив ранее традиции побратимских отношений, сегодня мы ожидаем активизации совместной деятельности, новых инициатив», — отметил Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что параллельно в ходе визита делегации представители отраслевых ведомств республики провели встречи с коллегами в правительстве Турции. В частности, стороны увидели перспективы в создании совместных производств на основе местных ресурсов, а также сотрудничество в туризме, торговле, сельском хозяйстве, реализации совместных культурно-образовательных проектов. По мнению Мурата Кумпилова, перекрестный год культуры и туризма России и Турции позволит связям между странами развиваться еще продуктивнее.

«Уверен, налаживание связей повлечет за собой реализацию множества экономических и культурных проектов. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку со стороны органов власти Адыгеи в реализации перспективных начинаний», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Как сообщало ИА REGNUM, визит делегации Республики Адыгея в Турцию начался 23 апреля, всего визит рассчитан на четыре дня. Накануне также состоялась встреча делегации в посольстве РФ в Турции.