Мексика выставляет на продажу 33 правительственных самолета и вертолета

Мехико, , 09:45 — REGNUM Мексика выставляет на продажу не менее 33 трех единиц воздушной техники, принадлежащих правительству. Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает канал TeleSur.

По словам президента, была произведена оценка 263 единиц правительственной воздушной техники. Самолеты и вертолеты, которые не используются при выполнении государственных задач, будут проданы на Аэрокосмической ярмарке в Мехико с 24 по 27 апреля. В ярмарке принимают участие 630 компаний из 39 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, после своей инаугурации в декабре 2018 года Лопес Обрадор выставил на продажу президентский самолет Boeing 787−8. К настоящему времени поступило 14 предложений покупки из восьми стран. Специалисты завершают оценку стоимости борта №1.

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