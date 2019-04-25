«Единая Россия» решила отказаться от участия в выборах мэра Новосибирска

Новосибирск, , 09:43 — REGNUM «Единая Россия» не будет выдвигать своего кандидата на выборах мэра Новосибирска осенью 2019 года. Об этом сообщил секретарь новосибирского отделения партии, первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов.

«Да, принято такое решение не выдвигать кандидата на пост мэра Новосибирска, оно принято президиумом партии и обсуждалось на Генеральном совете, где я был две недели назад. Будем работать на выборы 2020 года (в регионе будут выбирать депутатов в Горсовет и Заксобрание — прим. ИА REGNUM ), — приводятся слова Панферова на сайте обкома КПРФ.

Как уточняет «Коммерсантъ», ЕР в то же время не собирается поддерживать Анатолия Локтя (КПРФ), с которым летом 2018 года кандидат в губернаторы от партии Андрей Травников заключил предвыборное соглашение.

«Сейчас в регионе достигнут определённый политический баланс. Понимая, как не легко он нам давался, мы не собираемся расшатывать ситуацию», — подчеркнул Панферов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президиум ЦК КПРФ на расширенном заседании 23 апреля одобрил работу Анатолия Локтя на посту мэра Новосибирска, и по итогам заседания участники поддержали выдвижение Локтя на второй срок.

Напомним, полномочия действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя истекли 22 апреля. Выборы состоятся 8 сентября 2019 года. О намерении участвовать в выборах заявили депутат Законодательного собрания области Дарья Украинцева (ЛДПР), бывший владелец и руководитель компаний по производству алкогольных напитков Сергей Проничев («Партия Роста») и Анатолий Локоть (КПРФ). Также общественная организация «У нас на Шлюзе» предложила депутату Горсовета Новосибирска Наталье Пинус выдвинуть свою кандидатуру, а от «Справедливой России» может пойти известный политический деятель Иван Стариков.

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