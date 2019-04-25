Индонезийская ярмарка открылась в Бангладеш — СМИ

Дакка, , 09:45 — REGNUM Батик индонезийского производства имеет большую долю рынка в Бангладеш. Об этом, как сообщает Sindonews, заявила посол Индонезии в Бангладеш Рина Сомарно на открытии индонезийской ярмарки в посольстве Индонезии в Дакке, которая стартовала 25 апреля 2019 года.

«Не поймите меня неправильно, Бангладеш без ума от батика. Многие магазины в Дакке продают одежду индонезийского производства», — отметила посол.

Издание отмечает, что известный индонезийский модельер Ай Сиариф представит свою последнюю коллекцию на индонезийской ярмарке в посольстве Индонезии в Дакке 25 и 26 апреля.

Кроме того, посол призвала индонезийские компании, особенно государственные предприятия, инвестировать в Бангладеш.

Известно, что на выставке будут представлены около 40 видов потребительских и промышленных товаров, сделанных в Индонезии. Помимо батика, будут представлены продукты питания и напитки, автомобили и специальные предложения для туристических направлений.

Как ранее передавало ИА REGNUM, правительство Индонезии продолжает продвигать свой экспорт в Южную Азию, особенно в Индию, Пакистан и Бангладеш.

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