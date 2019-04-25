Глава УВКПЧ ООН осудила массовые казни в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, , 09:34 — REGNUM Глава Управления Верховного комиссариата ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила казнь 37 человек в Саудовской Аравии, сообщает 25 апреля Al Jazeera.

«Я решительно осуждаю эти шокирующие массовые казни в Саудовской Аравии. Особенно отвратителен тот факт, что как минимум трое из казненных были несовершеннолетними», — подчеркнула Бачелет.

Напомним, во вторник, 23 апреля, в Саудовской Аравии были казнены путем обезглавливания 37 человек, тела двух убитых были выставлены на всеобщее обозрения.

Жертвы обвинялись в террористических актах, совершенных против королевства, большая часть казненных принадлежала к шиитскому меньшинству Саудовской Аравии.

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