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Глава УВКПЧ ООН осудила массовые казни в Саудовской Аравии

Политика

Особенно возмутительным является убийство несовершеннолетних

Эр-Рияд, 25 апреля 2019, 09:34 — REGNUM  Глава Управления Верховного комиссариата ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила казнь 37 человек в Саудовской Аравии, сообщает 25 апреля Al Jazeera.

«Я решительно осуждаю эти шокирующие массовые казни в Саудовской Аравии. Особенно отвратителен тот факт, что как минимум трое из казненных были несовершеннолетними», — подчеркнула Бачелет.

Напомним, во вторник, 23 апреля, в Саудовской Аравии были казнены путем обезглавливания 37 человек, тела двух убитых были выставлены на всеобщее обозрения.

Жертвы обвинялись в террористических актах, совершенных против королевства, большая часть казненных принадлежала к шиитскому меньшинству Саудовской Аравии.

Читайте ранее в этом сюжете: Amnesty International осудила казнь 37 осужденных в Саудовской Аравии

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