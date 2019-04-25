Судьба Львова – вхождение в Польшу или отделение от Киева?

Станислав Стремидловский, , 09:30 — REGNUM

Служба безопасности Украины по Львовской области объявила (почему-то в своем аккаунте в социальных сетях) о проведении проверки «по факту распространения в сети интернет провокационного «опроса», в котором говорится о «перспективах региона» вроде «отдельного независимого государства» или «присоединения к другому государству». И далее:

«Согласно предварительным экспертным заключениям, указанный «опрос» содержит отдельные признаки состава преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Украины. В частности, публичные призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Сейчас СБУ принимает меры для установления всех причастных к организации указанной провокации и привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством. С учетом приобретенного спецслужбой опыта выявления и блокирования фактов деятельности российских спецслужб против Украины, в том числе направленной на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране, призываем жителей региона не поддаваться на провокации и не способствовать распространению указанного «опроса», который есть очевидный элемент вражеской пропаганды».

Речь идет об исследовании, которое по заказу киевского еженедельника «Зеркало недели» провел Киевский международный институт социологии (КМИС). Сразу заметим, что назвать как это издание, так и этот социологический центр «элементами вражеской пропагандой» и тем более «деятельностью российских спецслужб против Украины» просто невозможно. А значит, дело в чем-то другом. В чем же? Дело в вопросах, содержащихся в опросе КМИС «Мнения и взгляды жителей Галичины: апрель-май 2019». Сформулированы они так: «Какой вы видите судьбу Галичины? 1. В составе унитарной Украины в рамках действующей Конституции. 2. В составе унитарной децентрализованной Украины, где области и местное самоуправление получают широкие полномочия и большую бюджетную самостоятельность. 3. Галичина должна стать субъектом федерации в составе федеративной Украины. 4. Галичина должна стать отдельным независимым государством, включая Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области. 5. Галичина должна присоединиться к Польше».

По словам генерального директора КМИС Владимира Паниотто, опрос имел цель как раз выявить признаки сепаратизма в Галичине, «тем более что мы не распространяли его в интернете, наши интервьюеры лично опрашивали людей, а уже они его фотографировали и публиковали в сети». Появись он в любое другое время, скорее всего, такой преувеличенной реакции не было бы. Однако 21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов, на котором актер Владимир Зеленский с разгромным счетом победил действующего президента Петра Порошенко. Если брать региональную раскладку, то единственной областью, где Порошенко одержал верх, стала Львовская область. И это очень беспокоит «украинский Пьемонт». Ведь получается, что он единственный идет не в ногу с остальной страной. По мнению директора социологической группы «Рейтинг» Алексея Антиповича, «львовяне не воспринимают выбор, который сделала Украина, и обзывают три четверти населения «зедебилами». Исходя из таких настроений, можно предположить, что в Галичине могут проявиться сепаратистские взгляды».

Действительно, итоги второго тура выборов оказали на галичан эффект ледяного душа. И их прорвало, наружу полезли эмоции. «Львовяне шокированы результатами выборов, — пишет львовский портал Zaxid.net. — Мы напуганы и растеряны. Причины этого страха можно понять. С конца 1980-х именно львовяне активно двигали страну вперед: сначала к независимости, а затем в Европу. Голодали на граните, спали в палатках на майдане, шли под пули. В конце страна признала наш весомый вклад и… выбрала президентом «клоуна». Это нож в спину, контрольный выстрел. Обычно львовяне такого не прощают, но на этот раз придется смириться. Сепаратизм — не наш вариант, потому что от дедов-прадедов мы грезили о соборной Украине. Неутомимо поднимали на лугу склоненную красную калину. И вот оно — уже предел не по Збручу, не по Днепру и даже не по Северскому Донцу. Вот только скорбящую Украину развеселили и объединили не мы, а комик из Кривого Рога. И хуже всего даже не то, что родные соотечественники за него голосовали. Катастрофа заключается в том, что украинцы выступили решительно против нашего кандидата».

Мы склонны согласиться с тем, что Львов не пойдет на создание отдельного государства. Хотя бы потому, что его не поддержат Тернополь и Ивано-Франковск, отдавшие большинство голосов за Зеленского. Тем более львовяне не лягут под поляков. Однако Львов может выступить в авангарде процесса преобразования Украины в федеративное (или даже конфедеративное?) государство в надежде позже отыграть позиции. «Стимулировать» его будет Киев. В том случае, если администрация Зеленского начнет реализовывать проект трансформации Украины из «Анти-России» в «Киевскую Русь», иначе говоря, в альтернативную Россию, вторую. Не случайно уже сейчас начались раздаваться голоса о том, что Киев должен «лишить Кремль монополии на русский язык и единоличное право защищать русскоязычных», отобрать у Москвы монополию на славное советское прошлое и победу в Великой Отечественной войне. Нечто подобное американцы уже предлагали Виктору Януковичу в начале 2010-х годовх, но тогда, правда, не срослось.

Это способно примирить Украину, хотя все-таки не всю. Галицкий портал «Збруч» считает, что «если же случится чудо и Зеленский реализует свой малороссийский проект как действительно современный, то есть европейский, перспективы украинского проекта, по крайней мере восточнее Збруча, станут такими же призрачными, как и перспективы кельтского проекта в Республике Ирландия. Самое время тогда будет галичанам заинтересоваться опытом Каталонии или провинции Квебек в Канаде». Вопрос в том, станет ли в случае преобразования в федерацию Украина более устойчивой или, напротив, менее устойчивой в качестве единого государства. Важность ответа на него очевидна не только для Киева, но и Москвы.