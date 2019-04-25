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Глава Якутии подменил отчёт перед депутатами посланием и мечтами

Политика

Мнение эксперта

Якутск, 25 апреля 2019, 09:33 — REGNUM  Отчёт главы Якутии Айсена Николаева перед депутатами Госсобрания о работе исполнительных органов власти получился больше похожим на послание. Такое мнение высказал журналист, политолог и председатель координационного совета по предпринимательству при главе республики Виталий Обедин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Пока ничего нового. Айсен Николаев использует тот же нехитрый приём, что и Егор Борисов (экс-глава региона — прим. ИА REGNUM ) — подменяет отчёт о сделанном мечтами о том, что будет сделано. Вместо фактов и цифр по итогам 2018 года — мечтательное «должны сделать», «нам необходимо», «запланировано создание» и так далее. Одним словом, все те моменты, которые характерны для посланий, определяющих ключевые моменты на будущее», — высказал мнение Виталий Обедин.

Эксперт также подчеркнул, что депутаты Госсобрания республики не обращают внимания главы региона на то, что отчёт и послание — это разные вещи.

«На отчёте глава должен отчитываться, а не планировать. Рассказывать о сделанном в 2018 году, а не объяснять депутатам, что Якутии нужно сделать до 2024 года», — также отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев 25 апреля выступил перед депутатами Госсобрания республики с отчётом о работе органов исполнительной власти региона в 2018 году.

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