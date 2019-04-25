Владивосток, , 09:24 — REGNUM

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в формате «один на один», сообщает 25 апреля пресс-служба Кремля.

«Переговоры начались с беседы глав двух государств в формате «один на один», затем консультации продолжились с участием членов делегаций», — говорится в сообщении.

Переговоры лидеров двух стран тет-а-тет продолжались почти два часа.

Как сообщало ИА REGNUM, Ким Чен Ын прибыл во Владивосток 24 апреля для встречи с Владимиром Путиным. На встрече главы государств обсудили вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, а также развитие экономических связей.

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