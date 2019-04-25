Экс-глава СВР: Примаков решал проблемы коллектива

Москва, , 09:23 — REGNUM Бытовую составляющую жизни сотрудников Службы внешней разведки (СВР) России в 1991—1996 годах пытался улучшить Евгений Примаков, бывший в то время директором ведомства. Об этом рассказал генерал армии, экс-глава СВР Вячеслав Трубников в интервью РИА Новости.

По его словам, у Примакова было желание жить проблемами коллектива и делать все, чтобы сотрудники СВР «жили лучше».

«Он (Евгений Примаков) смог сохранить за разведкой жилищное строительство, чтобы, в свою очередь, сохранить кадры, — отметил Трубников. — Ведь людям… тогда негде было жить».

По его словам, при Примакове также построили хлебопекарню, а также наладили свое производство пельменей. Кроме того, было приобретено две фуры, на которых ездили за мясом в одну из областей.

«Примаков был не просто директором, — отметил Трубников. — Он, возвышаясь над всеми».

Напомним, Евгений Примаков умер в июне 2015 года в возрасте 85 лет. Он в разные годы был председателем правительства РФ, министром иностранных дел России, руководителем Центральной службы разведки СССР, директором Службы внешней разведки России, председателем Совета Союза Верховного Совета СССР, президентом Торгово-промышленной палаты России, депутатом Госдумы.