НАТО увеличит расходы на поддержку Украины

Киев, , 09:36 — REGNUM Страны-участницы НАТО увеличат взносы в трастовые фонды, помогающие Украине, заявил руководитель проектов трастовых фондов НАТО Фредерик Пежо на встрече с украинской делегацией, сообщило 25 апреля информационное агентство УНИАН.

Указанные фонды занимаются вопросами разоружения, захоронения радиоактивных отходов и медицинской реабилитацией военнослужащих.

«НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину на ее пути к евроатлантической интеграции, увеличивая финансовые взносы в целевые фонды», — заявил представитель Альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг провёл телефонные переговоры с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским и заверил его, что НАТО и дальше будет оказывать разностороннюю поддержку Украине.

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