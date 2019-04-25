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Лидер одной из партий Иракского Курдистана обвиняется в шантаже подчиненной

Политика

Глава партии «Новое поколение» угрожал женщине публикацией видео интимного содержания с ее участием

Эрбиль, Ирак, 25 апреля 2019, 09:10 — REGNUM  Член парламента Иракского Курдистана Шадия Навзад обвинила лидера своей партии «Новое поколение» Шасвара Абдулвахида в угрозе публикации видео, на котором она запечатлена обнаженной, сообщает 25 апреля Kurdistan.ru.

Женщина провела пресс-конференцию в законодательном собрании Иракского Курдистана на которой решила рассказать общественности о сложившейся ситуации.

«Жди публикации своего обнаженного тела», — гласит смс-сообщение, которое парламентарий продемонстрировала журналистам.

По словам Навзад, подобная угроза поступила ей в ответ на критику династической политики Абдулвахида с ее стороны. Видео в руки партийного лидера попало после того, как он установил скрытые камеры во многих квартирах, в которых проживают члены партии «Новое поколение».

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