Идеология обновлённой партии Порошенко будет правой — депутат Рады

Киев, , 09:09 — REGNUM Обновлённая партия действующего президента Украины Петра Порошенко будет иметь правую направленность, заявила депутат Верховной рады Нина Южанина, сообщил 24 апреля телеканал «Громадське».

"Что касается идеологической платформы, с которой мы будем двигаться, состоится встреча в ближайшее время. И это должно произойти ещё до съезда партии «Солидарность», — рассказала она.

На уточняющий вопрос журналиста касательно направленности партии, Южанина ответила, что партия Петра Порошенко будет правой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт по международным вопросам Ирина Верещук заявила, что и Пётр Порошенко и будущий президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в досрочных выборах в Верховную раду. Зеленскому необходимо сформировать в парламенте свою группу поддержки, а Порошенко мечтает стать лидером новой оппозиции.

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