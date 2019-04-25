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Идеология обновлённой партии Порошенко будет правой — депутат Рады

Политика

Вопросы идеологии будут обсуждаться на съезде

Киев, 25 апреля 2019, 09:09 — REGNUM  Обновлённая партия действующего президента Украины Петра Порошенко будет иметь правую направленность, заявила депутат Верховной рады Нина Южанина, сообщил 24 апреля телеканал «Громадське».

"Что касается идеологической платформы, с которой мы будем двигаться, состоится встреча в ближайшее время. И это должно произойти ещё до съезда партии «Солидарность», — рассказала она.

На уточняющий вопрос журналиста касательно направленности партии, Южанина ответила, что партия Петра Порошенко будет правой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт по международным вопросам Ирина Верещук заявила, что и Пётр Порошенко и будущий президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в досрочных выборах в Верховную раду. Зеленскому необходимо сформировать в парламенте свою группу поддержки, а Порошенко мечтает стать лидером новой оппозиции.

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Политическая жизнь Украины
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