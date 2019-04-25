Названо число лиц, искавших убежище во Франции в 2018 году

Париж, , 09:10 — REGNUM Согласно данным, опубликованным 24 апреля французским управлением по защите беженцев и лиц без гражданства (Ofpra), более 123 тыс. человек обратились с просьбой предоставить им убежище во Франции в 2018 году, сообщает Le Figaro.

По данным управления, в 2018 году было зарегистрировало 123 625 запросов, что на 22,7% больше по сравнению с 2017 годом. Известно, что среди всех заявителей «46 700 человек получили статус беженца или дополнительную защиту».

Что касается лиц, ищущих убежище во Франции, то Афганистан здесь занял первую позицию. По данным ООН, 2018 год был самым смертоносным для гражданских лиц в стране, где погибли 3 804 мирных жителя.

Издание также отмечает, что более 7 тыс. жителей Грузии попросили убежище во Франции. Запросы о предоставлении убежища со стороны жителей Сирии, где война идет с 2011 года, упали на 20%.