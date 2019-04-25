Хиллари Клинтон не считает тему о «российском вмешательстве» закрытой

Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера содержит ключевые выводы о «вмешательстве России в выборы», которые могут иметь отношение к выборам 2020 года, считает бывший гос-секретарь США Хиллари Клинтон.

«Это не просто расплата с недавним прошлым, — написала Клинтон в твиттере 24 апреля. — Речь идет о том, что происходит сегодня, и об угрозах нашим следующим выборам, нашей защите как нации».

Выступая днем ранее на мероприятии Time 100, Клинтон заявила, что доклад Мюллера не является концом дела с Россией.

«Это история, которую нужно рассказывать и пересказывать снова и снова», — сказала она. — Нам нужно получить полный отчет, неотредактированную версию, и, конечно, Конгресс заслуживает того, чтобы получить ее».

Напомним, Клинтон рассказала о своей «странной личной истории» с импичментом, имея в виду работу в деле по расследованию импичмента бывшего президента Ричарда Никсона в 1974 году. Вспомнила она и историю со своим супругом; Клинтон считает, что импичмент нельзя выложить на стол как единственную цель и заявить, что добьешься ее любым путем, «как это произошло в 1999-м»: «Вместо этого вы говорите, что мы будем действовать со всей необходимой серьезностью».

.