Чиновники ООН эвакуировали из Триполи 325 беженцев

Триполи, , 08:54 — REGNUM Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев эвакуировало из столицы Ливии, города Триполи 325 беженцев, сообщает 25 апреля Al Jazeera.

Временно перемещенные лица были переведены из южной окраины Триполи в более безопасные районы, где их жизни ничего не угрожает.

«Опасность для беженцев в Триполи никогда не была настолько высокой, чем в настоящее время», — отметил заместитель главы управления по делам беженцев ООН Мэтью Брук.

Напомним, в последние недели ситуация в Ливии значительно обострилась. Главнокомандующий Халифа Хафтар приступил к осаде столицы государства, в котором заседает Правительство национального согласия.

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