Рукопожатие лидеров России и КНДР попало на видео

Владивосток, , 08:48 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на острове Русский во Владивостоке началась с исторического рукопожатия, которое попало на видео.

Глава России встретил председателя госсовета КНДР в кампусе Дальневосточного федерального университета.

«Мы приветствуем ваши усилия по развитию гуманитарных контактов, добро пожаловать», — заявил Путин при встрече с Ким Чен Ыном.

Сообщается, что во Владивостоке по случаю визита председателя госсовета КНДР были предприняты дополнительные меры безопасности.

Напомним, 25 апреля во Владивостоке пройдут переговоры лидеров России и Северной Кореи. Как сообщается, стороны обсудят решение проблемы ядерного разоружения на корейском полуострове.

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