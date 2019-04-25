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Военному совету Судана предоставили три месяца для передачи власти

Политика

Ранее Африканский союз предоставил властям Судана 15 дней на мирную передачу власти в руки гражданского правительства

Каир, 25 апреля 2019, 08:45 — REGNUM  Лидеры африканских стран, посетившие саммит в Египте, предоставили военным Судана три месяца для передачи власти в руки граждан, передает RFI Kiswahili.

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси заявил, что все лидеры африканских стран пришли к единогласному решению предоставить Военному совету Судана три месяца на передачу власти гражданскому правительству.

Это решение было негативно принято протестующими, собравшимися вокруг генерального штаба армии в Хартуме. Ранее Африканский союз предоставил властям Судана 15 дней на мирную передачу власти в руки гражданского правительства.

Аль-Сиси является председателем Африканского союза. Несмотря на обвинения в поддержке военных, президент Египта подчеркнул, что его основная цель — поддержать граждан Судана в обретении гражданского правительства. Однако он отметил, что для демократических перемен необходимо достаточно времени. В особенности в ситуации, располагающей к возникновению беспорядков.

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