WhatsApp заблокировал аккаунт испанской партии «Подемос» накануне выборов

Мадрид, , 08:38 — REGNUM

Мессенджер WhatsApp заблокировал аккаунт левой испанской партии «Подемос» после предвыборных дебатов. Об этом сообщил секретарь партии по связям с общественностью Хуанма дель Ольмо, передает канал TeleSur.

Администрация мессенджера ответила на запрос партии, что заблокировала аккаунт из-за массового распространения сообщений. В «Подемос» подчеркнули, что используют WhatsApp точно так же, как и другие партии, и рассылают сообщения своим избирателям, которые желают быть информированными. Партия не видит каких-либо нарушений со своей стороны. Напомним, 28 апреля в Испании состоятся досрочные всеобщие выборы.

Во время предвыборной гонки в Бразилии в 2018 году штаб будущего президента Жаира Болсонару обвинили в распространении массовых сообщений в WhatsApp. Аккаунт Болсонару был закрыт, но только после соответствующего решения Высшего избирательного суда Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля администрация социальной сети Instagram якобы по ошибке удалила страницу президента Сирии Башара Асада на несколько часов.

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