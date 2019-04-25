У компании Якутии, давшей взятки депутатам, субсидии в 6 раз больше выручки

Якутск, , 08:41 — REGNUM Объём государственной поддержки сельскохозяйственной компании «Сахаплемобъединение», в получении взятки от которой обвиняются два депутата Госсобрания Якутии, в шесть раз превышает выручку предприятия. Об это заявил глава республики Айсен Николаев в своём отчёте перед региональным законодательным органом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я уже высказывал своё мнение, что главной задачей и целью развития сельского хозяйства как отрасли считаю продовольственное обеспечение якутян. Производить как можно больше качественной местной продукции — вот задача личных и коллективных хозяйств, сельхозпредприятий. Только при таком подходе потянется цепочка рыночных, конкурентных действий, а господдержка, поддержка через институты развития республики станет результативной. А сегодня практически все предприятия зависимы от господдержки, при серьёзном дефиците собственных оборотных средств. Например, объём господдержки «Туймаада-Агроснаб» практически сопоставим с его выручкой, а по «Сахаплемобъединению» превышает выручку в 6 раз», — сказал глава региона.

Он анонсировал разработку проекта государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2019−2024 годы», за счёт которой предполагается обновить механизмы господдержки путём внедрения «единой субвенции». Помимо этого, в Якутии планируется осуществить комплекс мероприятий по росту товарного производства, продуктивности земель сельхозназначения, включая развитие мелиорации.

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По словам Айсена Николаева, в 2018 году объём валовой продукции сельского хозяйства составил 26 млрд 400 млн рублей и вырос на 3,3% к 2017 году. Максимальный рост произошёл в растениеводстве (10,5%). При этом в отрасли животноводства продолжается сокращение поголовья крупного рогатого скота, лошадей, птицы.

«В целом доля сельского хозяйства в валовом муниципальном продукте по республике остаётся крайне незначительной — всего лишь 1,7%», — также констатировал глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении председателя комитета Госсобрания Якутии по селу и аграрной политике Госсобрания Якутии Дмитрия Саввина и бывшего главы контрольного комитета республиканского законодательного органа Александра Уарова было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в виде денег лицом, занимающим государственную должность, в крупном размере»). По версии следствия, депутаты получили 900 тыс. рублей от директора компании «Сахаплемобъединение» Степана Охлопкова за содействие предприятию в получении госсубсидий из бюджета региона. Своей вины депутаты не признали, но доказательств их виновности достаточно, считает следствие.

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