Украина потребовала экстренного заседания Совбеза ООН

Нью-Йорк, США, , 08:33 — REGNUM Заседание Совбеза ООН созвано по требованию Украины и состоится 25 апреля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Экстренное заседание начнется в 22:00 по киевскому времени (совпадает с мск) в Нью-Йорке, уточнил он и выразил благодарность немецкой делегации, которая в настоящее время возглавляет Совбез ООН, за оперативную реакцию на запрос Киева.

С точки зрения украинских властей, указ российского президента Владимира Путина об упрощенном принятии в гражданство жителей республик Донбасса противоречит Уставу ООН и резолюции 2202 об одобрении комплекса мер по имплементации Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал указ Путина об ускоренном получении жителями Донбасса российских паспортов глотком воздуха. Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Москву в «продолжении агрессии» и вмешательстве в украинские внутренние дела.

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