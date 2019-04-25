В Казахстане началась очередная встреча по Сирии

Нур-Султан, , 08:31 — REGNUM В столице Казахстана Нур-Султане в рамках астанинского процесса началась международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии.

В 12-й по счету встрече принимают участие делегации государств-гарантов — Ирана, России и Турции, правительства и вооруженных оппозиционных групп Сирии, а также представители ООН и Иордании в качестве наблюдателей.

На встрече будет обсуждаться развитие ситуации в сирийской провинции Идлиб и на северо-востоке Сирии, а также меры по дальнейшему укреплению доверия между конфликтующими сторонами. Стороны также обсудят вопросы восстановления страны. Встреча завершится 26 апреля.

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