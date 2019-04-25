Четверг, 25 Апреля 2019 года
10:58:12 МСК

В Казахстане началась очередная встреча по Сирии

Политика

В рамках астанинского процесса

Нур-Султан, 25 апреля 2019, 08:31 — REGNUM  В столице Казахстана Нур-Султане в рамках астанинского процесса началась международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии.

В 12-й по счету встрече принимают участие делегации государств-гарантов — Ирана, России и Турции, правительства и вооруженных оппозиционных групп Сирии, а также представители ООН и Иордании в качестве наблюдателей.

На встрече будет обсуждаться развитие ситуации в сирийской провинции Идлиб и на северо-востоке Сирии, а также меры по дальнейшему укреплению доверия между конфликтующими сторонами. Стороны также обсудят вопросы восстановления страны. Встреча завершится 26 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Следующие переговоры по сирийскому урегулированию пройдут в апреле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мирное урегулирование в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить