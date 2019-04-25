Названа причина отказа полиции Рио-де-Жанейро от автоматов Калашникова

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 08:31 — REGNUM Сотрудники полиции в Рио-де-Жанейро из-за нехватки боеприпасов вынуждены отказаться от использования автоматов Калашникова модели АК-47. Об этом сообщил телеканал Globo со ссылкой на свои источники.

По их данным, местные власти из-за «административных сложностей» не могут закупить новую партию патронов к автоматам, а срок годности имеющихся в наличии боеприпасов истек.

Отмечается, что в ближайшее время полицейским передадут американские автоматические винтовки моделей AR-10 и AR-15, а также ручные пулеметы на базе AR-15. При этом автоматы АК-47 будут переданы в распоряжение вооруженных сил (ВС) страны.

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