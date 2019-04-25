Вместо политпартий власти Камчатки пустят на Первомай колонны детей

Петропавловск-Камчатский, , 08:38 — REGNUM Вместо политических партий власти Камчатки решили заполнить главную площадь Петропавловска-Камчатского на первомайской демонстрации колоннами детей. Планируется пустить по площади колонны студентов, школьников и даже детсадовцев. Политическим партиям категорически запретили формировать колонны, несмотря на жалобы в прокуратуру. Камчатцы возмущены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Правительство Камчатки категорически не хочет видеть на первомайской демонстрации колонны политических партий — чтобы не раздражать губернатора Владимира Илюхина, который, по данным ИА Кам 24, панически боится повторения прошлогоднего Первомая, когда в колоннах люди несли транспаранты с требованиями его отставки.

Инициатива властей использовать детсадовцев как «заслон» от оппозиции, возмутила родителей малышей.

«Я своего ребёнка не пущу! А вот если жёлтую жилетку дадут, пойду на демонстрацию, поучаствую в протесте! Где жилеты будут выдавать?».

«Они там считают, что оппозиция — это кучка людей, не способных поменять власть. Но оппозиция — это уже вся Камчатка!».

«Народ!!! Это уже какое-то средневековье! Рабство неприкрытое! С какого перепуга детей, школьников гонят?! Родители! Вы чего молчите?! Категорически не пускайте детей на этот шабаш!».

«Н-дааа… Это ещё раз подтверждает отношение власти к народу. Честный трудовой народ его раздражает? Мы не в гостях у губернатора, мы у себя дома! Возомнил себя хозяином!».

«Это безумие! Чиновники в страхе готовы уже детьми прикрываться!».

«А какое отношение нынешняя камчатская власть имеет к 1 мая?! Точно также — к 9 мая? Они же всё предали, всё, чего наши деды добились в нечеловеческих условиях. Всё, что мы сегодня видим: отсутствие медицины, отсутствие нормальной жизни, всего, за что боролись наши деды!», — пишут камчатцы в социальных сетях.

Напомним, 1 мая 2018 года камчатцы вышли на Первомай с транспарантами, требующими немедленной отставки губернатора Владимира Илюхина. Требования выдвинуло камчатское региональное отделение «Справедливой России».

Многочисленная колонна оппозиции несла в руках плакаты:

«Путин, забери Илюхина!», «Илюхина в отставку», «Скинемся Илюхину на пенсию».

Весь 2018 год на Камчатке проходили протестные акции. На одной из них, особенно мощной, против повышения пенсионного возраста, люди собрали в ведро мелочь, конфет и пару сигарет «на пенсию» губернатору. Ведро отнесли в правительство края. Протест был вызван тем, что на фоне возмущения камчатцев повышением пенсионного возраста, власти приняли закон, согласно которому региональные надбавки «слуг народа» к пенсии превышают 100 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки запретили формирование партийных колонн на первомайской демонстрации. По мнению представителей политических партий — СР, КПРФ и ЛДПР — это сделано потому, что губернатор региона Владимир Илюхин боится повторения прошлогоднего Первомая, когда люди требовали его отставки. В ответ оппозиция пожаловалась в прокуратуру и закупила жёлтые жилеты, в которых пойдёт на Первомай, как символ протеста.

Камчатку поддержала Колыма: там граждане тоже намерены идти на Первомай в жёлтых жилетах и выразить недоверие «Единой России».