На госгранице в Оренбуржье под запрет попало более 100 т продовольствия

Оренбург, , 08:23 — REGNUM На оренбургском участке госграницы пресечена попытка ввоза на территорию России поднадзорной продукции из Казахстана и Киргизии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по Оренбургской области, за неделю (17−23 апреля) более 100 т овощей, сухофруктов, а также мясо и пчелопакеты пришлось возвращать в страны отправления.

Проблема с движением грузовиков возникла из-за сопроводительной документации. В частности, 39 т свежей свеклы, цветной и белокочанной капусты казахстанского происхождения, 10 т томатов узбекского происхождения, а также 38,5 т сухофруктов, свеклы свежей, капусты цветной и белокочанной из Киргизии везли в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов. С фитосанитарными сертификатами, сведения в которых не совпадали с информацией в перевозочных документах, поступили белокочанная капуста и свежие яблоки казахстанского происхождения (37 т).

На некоторый продовольственный груз документы, подтверждающие качество, безопасность и страну происхождения, вовсе отсутствовали.

С нарушением ветеринарно-санитарных правил из Казахстана в Россию следовало 14 т баранины, а 1700 штук пчелопакетов поступили из Киргизии без уведомления в электронной системе «Аргус» об отгрузке груза в адрес получателя.

По фактам нарушений последовали административные дела и возврат автотранспортных средств с поднадзорными товарами с территории Российской Федерации в страны отправления.