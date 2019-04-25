СМИ: отставка главы КС Украины — последняя надежда Порошенко

Киев, , 08:00 — REGNUM Попытки отсрочить на неопределённый срок инаугурацию одержавшего победу на выборах Владимира Зеленского предпринимаются ближайшими сотрудниками президента Украины Петра Порошенко, 25 апреля сообщило издание «Страна.ua».

По плану команды Порошенко, должна быть создана особая «коллизия, и вступление в должность главы государства может быть сорвано на неопределенный срок».

Предполагается использовать то обстоятельство, что, «по закону, новоизбранному президенту во время инаугурации вручает полномочия действующий глава Конституционного суда». Однако окружение проигравшего выборы президента Порошенко «пытается провести через Конституционный суд решение об отставке его главы — Станислава Шевчука».

Реализовать эту схему предполагается, сместив Шевчука с должности судьи, на основании якобы имевшего место «дисциплинарного нарушения», а также «грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями». По поступившей ранее информации, Станислав Шевчук утверждал, что на него представители ближайшего окружения Петра Порошенко пытаются оказать давление.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Петр Порошенко, пока не передавший свои полномочия, и ещё не вступивший на пост главы государства Владимир Зеленский оказались заинтересованы в роспуске украинского парламента и проведении досрочных выборов.

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