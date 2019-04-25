Четверг, 25 Апреля 2019 года
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В Twitter появится функция борьбы с «фейковыми новостями»

Политика

Она позволит пользователям оперативно сообщать о «вмешательстве в выборы»

Сан-Франциско, США, 25 апреля 2019, 07:58 — REGNUM  В социальной сети Twitter в скором времени появится функция, позволяющая пользователям оперативно сообщать администрации о распространении «фейковых новостей». Об этом пишет газета Kronen Zeitung 25 апреля.

Новая функция в первую очередь появится в приложениях, используемых в Европе и Азии, а затем будет доступна по всему миру, сообщила служба безопасности Twitter. Цель нововведения — не допустить «манипулирования выборами» или «вмешательства» в них.

В конце февраля 2019 года Европейская комиссия обвинила интернет-платформы в недостаточной борьбе с «фейковыми новостями» в преддверии выборов в Европейский парламент. Минувшей осенью Комиссия согласовала с Google, Facebook и Twitter добровольный кодекс обращения с фейками.

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