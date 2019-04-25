В Twitter появится функция борьбы с «фейковыми новостями»

Сан-Франциско, США, , 07:58 — REGNUM В социальной сети Twitter в скором времени появится функция, позволяющая пользователям оперативно сообщать администрации о распространении «фейковых новостей». Об этом пишет газета Kronen Zeitung 25 апреля.

Новая функция в первую очередь появится в приложениях, используемых в Европе и Азии, а затем будет доступна по всему миру, сообщила служба безопасности Twitter. Цель нововведения — не допустить «манипулирования выборами» или «вмешательства» в них.

В конце февраля 2019 года Европейская комиссия обвинила интернет-платформы в недостаточной борьбе с «фейковыми новостями» в преддверии выборов в Европейский парламент. Минувшей осенью Комиссия согласовала с Google, Facebook и Twitter добровольный кодекс обращения с фейками.