В Турции задержали 187 нелегальных мигрантов

Анкара, , 07:53 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали по меньшей мере 187 нелегальных мигрантов, сообщает 25 апреля Anadolu Ajansi.

Арестованные являются выходцами из таких стран, как Афганистан, Пакистан, Палестина, Сирия, Иран и Ирак. Все они пытались проникнуть на территорию Европейского союза.

Напомним, Турция продолжает оставаться удобным перевалочным пунктом для беженцев, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза. В 2018 году здесь было задержано 268 тыс. мигрантов.

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