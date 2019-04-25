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В Турции задержали 187 нелегальных мигрантов

Политика

Сейчас решается вопрос об их экстрадиции

Анкара, 25 апреля 2019, 07:53 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции задержали по меньшей мере 187 нелегальных мигрантов, сообщает 25 апреля Anadolu Ajansi.

Арестованные являются выходцами из таких стран, как Афганистан, Пакистан, Палестина, Сирия, Иран и Ирак. Все они пытались проникнуть на территорию Европейского союза.

Напомним, Турция продолжает оставаться удобным перевалочным пунктом для беженцев, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза. В 2018 году здесь было задержано 268 тыс. мигрантов.

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