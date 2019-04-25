Иракский политик призвал иностранные силы покинуть страну

Багдад, , 07:39 — REGNUM Глава коалиции «Бадр» Хади аль-Амири заявил, что иностранным военным больше нет надобности оставаться в Ираке, сообщает 25 апреля Kurdistan.ru.

Заявление было сделано во время церемонии прощания с погибшими членами шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби», погибшими в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Политик подчеркнул, что еще в 2011 году был принят специальный закон, по которому вооруженные силы иностранных государств должны покинуть Ирак.

Напомним, правительство Ирака заявило о полной победе над террористами еще в декабре 2017 года. Однако представители коалиции, возглавляемой США, продолжают находиться на территории страны. Также здесь присутствуют шиитские ополченцы, лояльные Ирану.

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