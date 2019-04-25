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Штаб Зеленского призвал усилить давление на Россию

Политика

В ответ на указ Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Штаб Зеленского призвал усилить давление на Россию
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
На Украине

Москва, 25 апреля 2019, 07:36 — REGNUM  Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского призвала международное сообщество к усилению дипломатического и санкционного давления на Россию в связи с решением Москвы упростить выдачу российских паспортов жителям Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом говорится на странице штаба Зеленского в Facebook.

Как говорится в сообщении, такое решение Москвы не приближает стороны к прекращению огня.

Также в штабе Зеленского заявили, что своим решением о выдаче паспортов в упрощенном порядке Россия «признала свою ответственность «в качестве государства-оккупанта». И этот шаг, по их мнению, стал «еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России как государства-агрессора».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля глава России Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР права на получение российского гражданства в упрощённом порядке.

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