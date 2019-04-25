«Мы превратим 25% поддержки Порошенко в 2,5%» — экс-советник Януковича

Вена, , 07:34 — REGNUM Бывший советник беглого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов намерен вернуться на Украину для того, чтобы наказать представителей режима действующего президента Украины Петра Порошенко. Об этом политик заявил 25 апреля в комментарии изданию Strana.ua.

Он отметил, что вернётся на Украину через несколько недель, поскольку в данный момент существует огромная вероятность провокации против него со стороны правоохранительной системы.

Портнов намерен заняться привлечением к уголовной ответственности высокопоставленных представителей режима Порошенко:

«Мы выстроим работу так, что у них не будет выбора. Порошенко, Парубий, Пашинский, Гройсман, высшие чины генеральной прокуратуры, лидеры «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», их функционеры, в зависимости от попадания под руку — каждый из них совершил сотни преступлений, а Порошенко и несколько сотен», — рассказал политик.

Он заявил, что существует группа людей, которая намерена каждую неделю писать заявления о преступлениях в правоохранительные органы Украины, подавать жалобы на бездействие правоохранителей в суды, и добиваться открытия уголовных дел.

«Если органы не будут реагировать мы обжалуем бездействие в суде и так их обяжут открывать дела. И, когда их наберётся около сотни, придётся выписывать повестку. Фигурант или явится, или нет. Затем привод в суд, розыск, Интерпол, если потребуется. И, затем, арест», — отметил Портнов.

По его словам, действующий президент Украины Пётр Порошенко и его подельники не должны попасть в парламент, а за полгода 25% поддержки действующего главы государства должны превратиться в 2,5%.

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году Портнов покинул территорию страны и обосновался в Вене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Портнов заявил, что вернётся на Украину в мае 2019 года.

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