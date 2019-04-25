В штабе Зеленского пообещали «не дарить» земли и граждан Украины

Киев, , 07:29 — REGNUM Украина во время президентского срока избранного главы государства Владимира Зеленского не будет раздавать свои земли и своих граждан. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

«Мы не готовы торговать, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан», — сказал Разумков, добавив, что «этого никогда не произойдет при президенте Зеленском».

Это так называемая «красная линия», которую при новом главе государства переступать не будут.

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Также представитель штаба шоумена подчеркнул, что при новом главе государства Крым и Донбасс будут по-прежнему считаться «украинскими».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента страны. По итогам обработки 100% протоколов уверенную победу в президентской гонке одержал шоумен, кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. За него свои голоса отдали 73,22% избирателей. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 25,45% избирателей.

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Напомним, в марте 2019 года Зеленский признавался, что у него нет никакого плана возвращения Крыма обратно в состав Украины, все заявления действующего президента Петра Порошенко о его шагах по возвращению полуострова он считает неправдоподобными. Шоумен отмечал, что вернуть Крым в состав Украины станет возможно только после смены власти в России.

Крым стал российским регионом в 2014 году. После государственного переворота на Украине, когда власть захватили бандеровцы и их приспешники, на полуострове был проведён всенародный референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма (почти 97%) высказались о выходе из состава Украины.