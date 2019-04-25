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На острове Русский во Владивостоке начались переговоры Путина и Ким Чен Ына

Политика

Президент России встретил северо-корейского лидера на входе в зал переговоров

На острове Русский во Владивостоке начались переговоры Путина и Ким Чен Ына
FEFUofficial
Остров Русский

Владивосток, 25 апреля 2019, 07:37 — REGNUM  В Приморском крае, на острове Русский, в Дальневосточном федеральном университете начались переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Владимир Путин прибыл раньше, встретил гостя на входе в зал переговоров, лидеры двух государств пожали друг другу руки и сфотографировались на память.

Планируется, что в течение часа лидеры двух стран проведут встречу тет-на-тет за закрытыми дверями. Затем переговоры продолжатся в расширенном режиме с участием представителей органов власти России и Северной Кореи. Запланировано, что встреча продлится 4 часа.

По результатам переговоров не ожидается подписания соглашений и совместной пресс-конференции Путина и Ким Чен Ына.

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Сообщается, что Ким Чен Ын проведет во Владивостоке ещё несколько дней. У лидера КНДР запланирована насыщенная программа — посещение культурных учреждений, в частности точно известно, что он побывает в Океанариуме, а также на промышленных предприятиях Приморья. Губернатор региона Олег Кожемяко пригласил Ким Чен Ына на ужин.

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Как сообщало ИА REGNUM, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию, в Приморский край для встречи со своим коллегой, президентом России Владимиром Путиным. На встрече планируется обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, развитие экономических связей.

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Встреча Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке
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