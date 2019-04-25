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Вертолет доставил Путина на встречу с лидером КДНР

Политика

Руководители России и Северной Кореи встретятся впервые

Владивосток, 25 апреля 2019, 07:22 — REGNUM  Президент России Владимир Путин прибыл на остров Русский во Владивостоке, где состоится его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Главу государства доставил на остров вертолет, передают 25 апреля «Вести».

Вертолет приземлился неподалеку от кампуса Дальневосточного федерального университета. К корпусу S, где состоится встреча, российский лидер подъехал на автомобиле.

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Напомним, Путин и Ким Чен Ын встретятся впервые. Подписания каких-либо соглашений по итогам встречи не предполагается, совместной пресс-конференции лидеров не планируется. Ожидается, что встреча продлится четыре часа, при этом первый час займет общение Путина и Ким Чен Ына «с глазу на глаз».

Как сообщало ИА REGNUM, Ким Чен Ын в преддверии встречи заявил, что намерен обсудить с российским президентом двусторонние отношения Пхеньяна и Москвы, а также урегулирование ситуации на Корейском полуострове. Он выразил надежду на успех переговоров, важных для северокорейского народа.

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Встреча Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке
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