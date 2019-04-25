Премьер-министр Франции выступил в защиту дня памяти геноцида армян

Париж, , 07:28 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп выступил в защиту решения руководства Франции сделать 24 апреля ежегодным днем памяти жертв геноцида армян, что является источником дипломатических противоречий с Турцией, которая отрицает термин «геноцид», сообщает Le Figaro.

«Отдавая дань памяти жертвам геноцида армян, Франция верна себе, верна своим ценностям. Она не поддастся никакому давлению. То, что мы ищем, это историческая достоверность», — заявил глава французского правительства на церемонии в Париже.

По словам премьер-министра страны, Франция намерена внести свой вклад в признание геноцида армян как преступления против человечества, против цивилизации.

Как ранее передавало ИА REGNUM, геноцид армян, официально признанный во Франции с 2001 года, ежегодно отмечается 24 апреля в Армении. Эту дату, которая соответствует аресту и депортации нескольких тысяч армян 24 апреля 1915 года в Константинополе, глава государства Эммануэль Макрон объявил днем памяти жертв геноцида армян во Франции. Решение вызвало гнев Турции, которая предупредила в середине апреля 2019 года, что этот шаг «неизбежно окажет негативное влияние» на отношения между Парижем и Анкарой.

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