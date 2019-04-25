Amnesty International осудила казнь 37 осужденных в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, , 07:29 — REGNUM Международная правозащитная организация Amnesty International выразила протест против смертной казни 37 осужденных в Саудовской Аравии. Об этом пишет газета Kronen Zeitung 25 апреля.

Организация обратила внимание, что среди казненных был один несовершеннолетний — 16-летний юноша. Казнь несовершеннолетнего нарушает международное право. Одиннадцать человек были осуждены за шпионаж в пользу Ирана, по меньшей мере 14 — за участие в антиправительственных акциях протеста на востоке Саудовской Аравии в 2011—2012 годах. По мнению Amnesty International, судебные процессы, на которых были вынесены приговоры, нарушали нормы международных стандартов.

«Это еще один ужасающий признак того, что смертная казнь используется в качестве политического инструмента», — заявила представитель правозащитной организации Линн Маалуф.

Как сообщало ИА REGNUM, 37 человек были казнены 23 апреля по обвинению в терроризме. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф осудил молчание администрации президента США по поводу казни.

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