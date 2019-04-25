25 апреля 2019 | Время чтения 4 мин

Александр Белов, , 08:27 — REGNUM

Будучи решительными сторонниками Международного уголовного суда (МУС), мы считаем крайне необходимым, чтобы небольшая группа международных экспертов провела независимую оценку функционирования МУС, пишет Тийна Интелманн в статье для издания Atlantic Council.

Правосудие Иван Шилов © ИА REGNUM

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В этом месяце, 12 апреля, судьи МУС отказались от расследования военных преступлений и преступлений против человечности в Афганистане, сославшись на отсутствие уверенности в том, что МУС сможет успешно справиться с этой задачей. Вот один из примеров, почему международные эксперты должны дать независимую оценку деятельности МУС.

Солдат США. Афганистан Archive.defense.gov

Мы видим растущий разрыв между уникальным видением, отраженным в Римском статуте, который является основополагающим документом МУС, и повседневной действительностью.

В июле 2018 года мы отметили 20-летие Римского статута. События последних дней и часов Римской конференции оставили неизгладимый отпечаток в сердцах тех, кто присутствовал при создании МУС. Все мы привержены МУС и убеждены в том, что только деятельность МУС может ликвидировать пробелы безнаказанности в сфере ответственности за наиболее серьёзные преступления, вызывающие глубокую обеспокоенность международного сообщества.

Мы никогда прежде так сильно не нуждались в МУС, как сейчас, когда наступил период эрозии принципа верховенства права, когда предпринимаются попытки подорвать международный порядок и возникли проблемы, требующие многостороннего решения. Когда другие подходы терпят крах, важность МУС только увеличивается. В Сирии, Мьянме, Йемене и Южном Судане идут конфликты, в ходе которых пренебрегают человеческим достоинством и международным правом. Это может иметь разрушительные последствия для устойчивого мира и его будущего.

Само существование МУС оказало сильное положительное влияние. В некоторых странах, где активно работал МУС, особенно в Колумбии, он помог установить мир. Преступники по всему миру получили предупреждение о том, что рано или поздно они предстанут перед судом. Жертвы во всем мире смотрят на МУС как на единственную надежду на то, что справедливость восторжествует.

Здание Международного уголовного суда. Гаага, Нидерланды (cc) OSeveno

Однако слишком часто деятельность МУС не соответствует стоящим перед ним вызовам. Мы разочарованы качеством некоторых его судебных разбирательств, разочарованы некоторыми результатами и раздражены теми недостатками в управлении, которые не позволяют МУС реализовать свой потенциал в полную силу.

Вот почему мы считаем, что необходима независимая оценка деятельности МУС. Ранее проводились независимые оценки деятельности других международных уголовных трибуналов, и это привело к позитивным результатам. Если все сделать правильно, то должностные лица МУС и все заинтересованные стороны смогут выработать общее понимание о будущем МУС до наступления решающего момента. Оценку нужно провести вовремя, поскольку начиная с 2020 года начнётся формирование нового поколения судей.

Да, возможно, сейчас не совсем подходящий момент для того, чтобы проводить независимую оценку деятельности МУС. С момента своего создания он оставался объектом политических атак, а нынешний климат особенно неблагоприятен. Почти две трети государств, входящих в ООН, присоединились к Римскому статуту, однако некоторые из самых влиятельных стран этого не сделали. Россия, Китай и Соединённые Штаты не только решили держаться подальше от МУС, они демонстрируют различные уровни презрения или враждебности по отношению к МУС.

Совсем недавно администрация президента США Дональда Трампа объявила о беспрецедентных мерах против должностных лиц МУС просто за то, что они выполняли свою работу. И не менее важно, на наш взгляд, что многие из тех, кто публично поддерживает МУС, часто делают это нерешительно. Мы видим слишком мало подлинного политического участия, слишком мало дипломатической поддержки и слишком много недоверия.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Сегодня пришло время заключить новую сделку между МУС и странами, присоединившимися к Римскому статуту. Суд должен уточнить правовые стандарты, которые он применяет к своим уголовным процессам, работать на основе чётких прокурорских стратегий и политик, а также положить конец своим бесконечным внутренним ссорам и решить проблемы, связанные с управлением. Что касается государств-участников, то они должны, наконец, в полную силу задействовать потенциал МУС как центрального института в сфере борьбы с безнаказанностью. Суд, в обязанности которого входит судебное преследование лиц, совершивших одни из самых вопиющих преступлений, обязательно подвергнется нападению, поскольку наиболее вопиющие преступления совершают могущественные люди, и они не собираются сдаваться без борьбы. Государства-участники должны поддержать независимый статус МУС, даже если в некоторых ситуациях это может оказаться неудобным с политической точки зрения. Также государства должны предоставить МУС ресурсы, необходимые для выполнения его работы.

Внешние атаки на МУС продолжатся, но если должностные лица МУС и государства, присоединившиеся к Римскому статуту, объединят свои усилия, им удастся добиться справедливости в отношении самых тяжких преступлений.