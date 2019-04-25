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Владимир Путин приехал на остров Русский для переговоров с Ким Чен Ыном

Политика

Кортеж президента России Владимира Путина въехал на территорию кампуса ДВФУ во Владивостоке

Владивосток, 25 апреля 2019, 06:53 — REGNUM  Президент России Владимир Путин приехал на остров Русский и прошёл в корпус S кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Здесь пройдёт встреча с лидером северокорейского государства Ким Чен Ыном, кортеж которого ожидается в ближайшее время.

Отметим, что по результатам переговоров лидеров двух стран не запланировано подписание соглашений. Также главы государств не планируют совместной пресс-конференции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Владивостока приземлился самолёт специального лётного отряда «Россия» с президентом России Владимиром Путиным на борту. Владимир Путин проследует на остров Русский, где в кампусе ДВФУ пройдёт его встреча с лидером северокорейского государства Ким Чен Ыном.

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Встреча Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке
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