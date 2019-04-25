Четверг, 25 Апреля 2019 года
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В Челябинской области задержан крупный чиновник

Политика

Подозревают получение взятки на сумму больше 470 тыс. рублей

с. Чесма, Челябинская область, 25 апреля 2019, 06:41 — REGNUM  В Челябинской области заместитель главы Чесменского муниципального района Константин Гнипа подозревается в получении взятки. Об этом журналистам сообщили в областном управлении СКР.

Следователи считают, что преступный эпизод относится к 2015−2016 годам. Якобы чиновник получил деньги от представителя одной из фирм, а взамен фирма ожидала договора и оплаты услуг по контракту с муниципалитетом.

Преступление выявили сотрудники полиции. Подозреваемый был задержан. Следователи ищут аналогичные преступные эпизоды и решают вопрос по поводу меры пресечения и предъявлении обвинения.

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