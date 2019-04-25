В Челябинской области задержан крупный чиновник

с. Чесма, Челябинская область, 25 апреля 2019, 06:41 — REGNUM В Челябинской области заместитель главы Чесменского муниципального района Константин Гнипа подозревается в получении взятки. Об этом журналистам сообщили в областном управлении СКР.
Следователи считают, что преступный эпизод относится к 2015−2016 годам. Якобы чиновник получил деньги от представителя одной из фирм, а взамен фирма ожидала договора и оплаты услуг по контракту с муниципалитетом.
Преступление выявили сотрудники полиции. Подозреваемый был задержан. Следователи ищут аналогичные преступные эпизоды и решают вопрос по поводу меры пресечения и предъявлении обвинения.