В Челябинской области задержан крупный чиновник

с. Чесма, Челябинская область, , 06:41 — REGNUM В Челябинской области заместитель главы Чесменского муниципального района Константин Гнипа подозревается в получении взятки. Об этом журналистам сообщили в областном управлении СКР.

Следователи считают, что преступный эпизод относится к 2015−2016 годам. Якобы чиновник получил деньги от представителя одной из фирм, а взамен фирма ожидала договора и оплаты услуг по контракту с муниципалитетом.

Преступление выявили сотрудники полиции. Подозреваемый был задержан. Следователи ищут аналогичные преступные эпизоды и решают вопрос по поводу меры пресечения и предъявлении обвинения.