В Китае арестован бывший замминистра общественной безопасности Мэн Хунвэй

Пекин, , 06:35 — REGNUM Бывший замминистра общественный безопасности КНР был арестован по обвинению в получении взяток, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Верховном народном суде Китая, дело Мэн Хунвэя, который ранее занимал должность замминистра общественной безопасности, было передано прокуратуре для проведения дальнейшего расследования после того, как первичное расследование было проведено Национальной надзорной комиссией. Разбирательство продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший мэр городов Шицзячжуан и Чэндэ провинции Хэбэй был приговорён к восьми годам тюремного заключения за взяточничество.

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