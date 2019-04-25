Четверг, 25 Апреля 2019 года
06:04:30 МСК

В Конгрессе США снова призвали объявить импичменту Трампу

Политика

Несмотря на разногласия среди членов Демпартии США

В Конгрессе США снова призвали объявить импичменту Трампу
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 25 апреля 2019, 05:34 — REGNUM  Конгресс США должен объявить импичмент президенту США Дональду Трампу, несмотря на разногласия среди представителей Демократической партии, заявила член американского конгресса от Демпартии Максин Уотерс на своей странице в Twitter.

«90% обращений, которые получает мой офис, содержат требования объявить импичмент Трампу, и я с этим согласна. Демократы разделены во мнениях. Резолюцию об импичменте должен начать и поддержать юридический комитет Конгресса США. Республиканец Надлер является его председателем», — заявила она.

Уотерс добавила, что не обнаруживший «российского вмешательства» спецпрокурор США Роберт Мюллер «передал пас в деле импичмента» американскому конгрессу. В связи с этим она призвала других членов конгресса поддержать требование импичмента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сторонник Трампа в Конгрессе США Питер Кинг обрадовался усилиям демократов добиться импичмента действующего президента США. По его словам, попытка объявить импичмент Трампу обернется для демократов политическим самоубийством.

Читайте ранее в этом сюжете: Сторонник Трампа в Конгрессе рад попыткам демократов добиться импичмента

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика и политическая борьба в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить