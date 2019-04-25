В Конгрессе США снова призвали объявить импичменту Трампу

Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Конгресс США должен объявить импичмент президенту США Дональду Трампу, несмотря на разногласия среди представителей Демократической партии, заявила член американского конгресса от Демпартии Максин Уотерс на своей странице в Twitter.

«90% обращений, которые получает мой офис, содержат требования объявить импичмент Трампу, и я с этим согласна. Демократы разделены во мнениях. Резолюцию об импичменте должен начать и поддержать юридический комитет Конгресса США. Республиканец Надлер является его председателем», — заявила она.

Уотерс добавила, что не обнаруживший «российского вмешательства» спецпрокурор США Роберт Мюллер «передал пас в деле импичмента» американскому конгрессу. В связи с этим она призвала других членов конгресса поддержать требование импичмента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сторонник Трампа в Конгрессе США Питер Кинг обрадовался усилиям демократов добиться импичмента действующего президента США. По его словам, попытка объявить импичмент Трампу обернется для демократов политическим самоубийством.

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